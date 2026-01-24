Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки благодійних донорів і дозволяє охопити найуразливіші категорії населення

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стартувала в рамках нового соціального проєкту, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку мешканців, чиї домівки постраждали під час бойових дій, а також на покращення умов проживання літніх і соціально вразливих людей.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає малий та середній ремонт квартир і будинків. Роботи включають заміну вікон і дверей, відновлення покрівель, стін та стель, якщо приміщення залишаються безпечними для проживання.

Подати заявку можуть мешканці Харкова та Ізюма, які належать до визначених категорій: особи з інвалідністю, громадяни віком понад 60 років, тяжкохворі, багатодітні сім’ї, самотні батьки, вагітні та матері з малими дітьми.

Для участі необхідно надати документи, що підтверджують особу, право власності та рівень доходів. Якщо пакет неповний, соціальні працівники розглядають звернення індивідуально та допомагають із подальшим оформленням.

Окремо працює програма догляду вдома для самотніх літніх людей і осіб із серйозними захворюваннями. Фахівці забезпечують побутову підтримку, контролюють стан здоров’я, консультують та надають необхідні засоби.

За словами організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки благодійних донорів і дозволяє охопити найуразливіші категорії населення комплексними заходами. Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями та звертатися на гарячу лінію для своєчасного отримання підтримки.

