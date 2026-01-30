Оренда квартир у Харкові залишатиметься підвищеною в найближчі місяці, особливо для квартир із сучасним ремонтом та зручним розташуванням.

Оренда квартир у Харкові продовжує дорожчати, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт ЛУН.

Станом на кінець січня 2026 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у Харкові досягла 4 500 гривень на місяць. За останні пів року вартість таких помешкань зросла на 13%, а річне подорожчання сягнуло 25%.

Двокімнатні квартири здають у середньому за 8 000 гривень, що на 45% перевищує показник минулого року. Трикімнатні помешкання дорожчають швидше: середня орендна плата — 12 000 гривень із річним приростом у 41%.

Розподіл цін за районами показує значні відмінності. Найдешевші однокімнатні варіанти розташовані в Індустріальному та Київському районах — 4 000 гривень. Салтівський і Слобідський райони пропонують оренду по 4 500 гривень. Двокімнатні квартири у Шевченківському коштують близько 11 000 гривень, а у Київському — 8 800 гривень. Найдорожчі трикімнатні помешкання знаходяться у Шевченківському районі — 18 000 гривень.

На ринку з’являються й преміальні пропозиції. Наприклад, простора 4-кімнатна квартира на вул. Гвардійців-Широнінців, 33, площею 100 м² здається за 18 000 гривень на місяць. Помешкання бізнес-класу розташоване за 3 хвилини пішки від метро «Академіка Павлова», має три окремі спальні, вітальню, хол, велику кухню з панорамним видом, два санвузли, балкон і гардеробну. Оснащене побутовою технікою, індивідуальним опаленням та системою фільтрації води, квартира забезпечує високий рівень комфорту.

Для тих, хто шукає більш компактне житло, однокімнатна квартира на вул. Гвардійців-Широнінців, 61, площею 35 м² здається за 5 000 гривень на місяць. Житло повністю мебльоване та укомплектоване технікою, включно з холодильником, плитою, пральною машиною та мікрохвильовою піччю. Зручне розташування забезпечує швидкий доступ до метро та інфраструктури району.

Аналітики відзначають, що на оренду житла харків’яни витрачають приблизно 20–21% середньої зарплати. Попит залишається стабільно високим, а різноманіття пропозицій дозволяє знайти помешкання на будь-який бюджет і потреби.

Прогнозується, що оренда квартир у Харкові залишатиметься підвищеною в найближчі місяці, особливо для квартир із сучасним ремонтом та зручним розташуванням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Харкові: на якій посаді можна мати зарплату 25 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що треба зробити для отримання цієї підтримки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: як отримати тимчасову домівку в безпечних умовах.