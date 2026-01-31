Прогноз погоди на лютий у Харкові свідчить, що місяць обіцяє бути відносно м’яким і без надзвичайних холодів, тож розповідаємо про це детальніше.

Прогноз погоди на лютий у Харкові передбачає, що сильних та затяжних морозів цього року не буде, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на лютий у Харкові базується на розрахунках Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Середня місячна температура повітря очікується на рівні 2,4° морозу, що на півтора градуса вище за кліматичну норму 3,9° морозу, розраховану за період з 1991 по 2020 рік.

Щодо опадів, прогноз погоди на лютий у Харкові передбачає їхню кількість у межах багаторічних показників. Синоптики очікують близько 37 мм опадів протягом місяця, що відповідає кліматичній нормі.

Це означає, що снігопади та короткочасні дощі будуть типовими для кінця зими і не створять аномальних погодних ситуацій.

Жителям нашого облцентру варто звернути увагу на те, що протягом першого тижня лютого температура повітря коливатиметься від -1 до -4 градусів вдень і від -5 до -9 градусів уночі.

Наприклад, 1 лютого синоптики прогнозують -3° вдень та -7° уночі, а 4 лютого вдень стовпчики термометрів сягатимуть нуля, а вночі знизяться до -5°.

Температурні показники другої половини місяця будуть дещо вищими: наприкінці лютого очікуються плюсові температури вдень, зокрема +1…+2°, а вночі – від -5 до -3°.

Дані метеороглогів дозволяють харків’янам підготуватися до природних сюрпризів. Варто зазначити, що хоча сильних морозів не передбачається, традиційні снігопади залишаться характерними для місяця, і жителям варто мати під рукою теплий одяг і взуття. Вони ще точно знадобляться.

