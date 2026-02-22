Графики отключения света в Ровенской области на неделю с 23 февраля по 1 марта связаны с проведением планируемых ремонтных работ.

Графики отключения света в Ровенской области на неделю с 23 февраля по 1 марта будут действовать только в отдельных населённых пунктах, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго» и опубликовали подробный перечень адресов и часов, когда возможны перерывы в электроснабжении.

Отмечается, что графики отключения света в Ровенской области на неделю с 23 февраля по 1 марта связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях. Эти меры направлены на повышение надежности, стабильности и безопасности электроснабжения в регионе.

23.02.2026 года ограничения продлятся с 9 до 17 часов в городе Березне. Дополнительные отключения охватят отдельные улицы города:

Козацька — 12Б, 14, 14А, 18А, 18Б, 18В, 18г, 20А, 20Б, 22А, 24А, 26, 26А, 26В, 28, 28А, 28Б, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 58, 60, 62

Корецька — 129, 131, 135, 139А, 139Г, 139Д, 141А, 141Б, 141Г, 143А, 143В, 145А, 145Б, 147Б, 147В, 147Г, 149А, 149Б, 149В, 151Б, 153В

Корецькый пров. — 145Г

24.02.2026 года с 9 до 17 часов вводят дополнительные обесточивания в селе Городыще по следующим адресам:

Б.Хмельныцького — 28, 9

Грушевського — 13, 2, 4, 9

Грушевського пров. — 6

Паркова — 34, 44, 50, 69

Поломська — 13, 17, 30, 48

Сонячный пров. — 5, 7, 9

Хутирськый пров. — 1Б

25.02.2026 года с 9 до 17 часов планируют выключать свет в населенном пункте Лыпне. Это касается следующих улиц:

Гагарина — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 30

Леси Украинкы — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 28

Лыпнева — D2, D3

Лисова — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Шкильна — 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14

26.02.2026 года с 9 до 17 часов в селе Узлисся будут проводить профилактические работы в электросетях. Именно поэтому света не будет по адресам:

Незалежности — 12

Нова — 3

Перемогы — 14д

Травнева — 6, 7

«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram. Жители региона призывают заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и учесть их при планировании повседневных дел.

