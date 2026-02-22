Графики отключения света в Ровенской области на неделю с 23 февраля по 1 марта будут действовать только в отдельных населённых пунктах, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго» и опубликовали подробный перечень адресов и часов, когда возможны перерывы в электроснабжении.
Отмечается, что графики отключения света в Ровенской области на неделю с 23 февраля по 1 марта связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях. Эти меры направлены на повышение надежности, стабильности и безопасности электроснабжения в регионе.
23.02.2026 года ограничения продлятся с 9 до 17 часов в городе Березне. Дополнительные отключения охватят отдельные улицы города:
- Козацька — 12Б, 14, 14А, 18А, 18Б, 18В, 18г, 20А, 20Б, 22А, 24А, 26, 26А, 26В, 28, 28А, 28Б, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 58, 60, 62
- Корецька — 129, 131, 135, 139А, 139Г, 139Д, 141А, 141Б, 141Г, 143А, 143В, 145А, 145Б, 147Б, 147В, 147Г, 149А, 149Б, 149В, 151Б, 153В
- Корецькый пров. — 145Г
24.02.2026 года с 9 до 17 часов вводят дополнительные обесточивания в селе Городыще по следующим адресам:
- Б.Хмельныцького — 28, 9
- Грушевського — 13, 2, 4, 9
- Грушевського пров. — 6
- Паркова — 34, 44, 50, 69
- Поломська — 13, 17, 30, 48
- Сонячный пров. — 5, 7, 9
- Хутирськый пров. — 1Б
25.02.2026 года с 9 до 17 часов планируют выключать свет в населенном пункте Лыпне. Это касается следующих улиц:
- Гагарина — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 30
- Леси Украинкы — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 28
- Лыпнева — D2, D3
- Лисова — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18
- Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- Шкильна — 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14
26.02.2026 года с 9 до 17 часов в селе Узлисся будут проводить профилактические работы в электросетях. Именно поэтому света не будет по адресам:
- Незалежности — 12
- Нова — 3
- Перемогы — 14д
- Травнева — 6, 7
«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram. Жители региона призывают заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и учесть их при планировании повседневных дел.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какое решение принято по новым ценам
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: как изменились суммы в платежках.
Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Ровно: какие именно изменения вводятся.