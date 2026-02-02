3 февраля будут действовать графики плановых отключений электроэнергии в Сумской области.

Графики отключения света в Сумской области на 3 февраля охватят часть региона из-за плановых работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго» .

3 февраля будут действовать графики плановых отключений электроэнергии в Сумской области, которые будут производиться в определенные часы. Украинцев просят заранее подготовиться к возможным временным обесточениям и с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

С 9 до 17 часов в городе Лебедын будут продолжаться дополнительные ограничения из-за профилактических ремонтных работ. Они охватят следующие адреса:

Сумська — 101, 103, 105, 105А, 106Б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129.

Довгаливка — 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 181, 183, 185, 187, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217.

Героична — 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89.

С 9 до 15 часов в городе Глухив будут действовать отключения электроэнергии из-за плановых работ в электросетях. Они охватят следующие улицы:

Магдебургского права - 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Ивана Кочубея - 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 27Б, 27В, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82

Юрия Коваленко - 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 55, 5 60, 71, 73, 75, 83, 88, 89, 90, 94, 96, 100, 102, 104, 112, 116, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 4 148, 149, 150, 150А, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 164, 164А, 166, 168, 170, 172, 174, 176

Украинськых повстанцив - 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 34 41, 42, 43, 43А, 44, 46, 67Г

Незламности - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13

Гоголя - 40, 42

Новый - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Произный - 3

С 8 до 17 часов в городе Охтырка будут продолжаться обесточивания на таких улицах города:

Кобылянськои — 2, 4, 6

Бакыривськый — 11, 12, 12Б, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 23Б, 23В, 24, 30, 31, 33, 35

Ивана Огиенка — 13, 15, 17

Леси Украинкы — 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161

Гусынська — 51, 178А, 180

Калынова — 24А

Героив АТО — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 11А, 12, 13, 14

Лугова — 67

Гирськый — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13

Береста — 91, 92

Дачный — 1, 3, 3/28, 4, 6, 7, 8, 8А

Глибова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А

Барвинковый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

С 9 до 15 часов в Конотопи также будут продолжаться многочасовые обесточивания в домах, расположенных по следующим улицам:

Сарнавська — 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21

Валентына Зайцева — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Джохара Дудаева — 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 12А, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21Б, 21В

Выисока — 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 38

Гетьманська — 5, 6А, 7, 8, 9, 11, 37

Мыру — 1, 1А, 1/1, 1/2, 2, 2Б, 2/20, 3, 4, 5, 6, 7, 7/32, 19, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61Б

Генерала Тхора — 14, 30, 46А

Братив Лузанив — 59, 59А

Лазаревського — 21А

Лисова — 35

Депутатська — 96

Романа Шухевыча — 35

Ивана Сирка — 16А

Клубна — 111

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

