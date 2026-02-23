Графики отключения света в Сумах на 24 февраля будут носить временный характер и продолжаться в определенные часы в зависимости от района города.

Появилось предупреждение о внедрении дополнительных графиков отключения света, которые продлятся в Сумах на 24 февраля, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

24 февраля у Сумы запланированы графики отключения света в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения и предупреждение аварийных ситуаций в будущем.

С 08:00 до 16:00 не будет электричества в домах по адресам:

Грыгория Сковороды — № 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22

Засумська — № 2, 5, 12, 12А, 12Г, 14, 16, 16Б

Старориченська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14

Троицька — № 10, 12, 14, 16, 16/2, 16В, 20

пров. Суханивськый — № 1, 2, 4, 6, 8, 10

Свободы — № 3, 5, 7А, 11

Оскара Гансена — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Ныканора Онацького — № 2

Герасыма Кондратьева — № 168

Героив Сумщыны — № 1, 2

Космична — № 26

С 09:00 до 15:00 будут обесточены отдельные улицы в городе Сумы. В частности, ограничения охватят следующие адреса:

Бузкова — № 1, 3–8, 10–12, 14–17, 19, 23–28, 31–33, 36, 38, 40, 42, 43, 45–47, 49, 50, 52, 54, 58, 66, 68, 74, 76, 80, 80/2, 82, 84, 86, 90, 96, 102, 104, 108, 110, 114, 116

Горобынова — № 3, 3/1, 4, 5, 8–15, 17–21, 24, 26–34, 36–38, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52

пров. Горобыновый — № 1, 3, 7–11

Малынова — № 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 99, 127

Маруси Чурай — № 1–12, 14, 16, 18, 9А

Спортывна — № 1–5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15

Сергия Табалы (Севера) — № 71, 73, 75, 77–101

Мыхайливська — № 7/1, 17/1

пров. Весняный — № 1, 3, 5, 9, 11

Каштанова — № 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 10Б, 14/1

Краснопильська — № 1

пров. Тыхый — № 16, 20, 22, 23, 26

Билопильськый Шлях — № 33Р

Садивныче товарыство “Теплычный” — № 20, 37/1, 89А, 96А, 132, 151, 152, 155, 157, 158, 164, 181, 182, 186, 194, 197, 198, 200, 218, 252, 277, 291, 292, 293, 293А, 295, 334

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

