Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах заработала в рамках городской программы поддержки переселенцев, потерявших жилье из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на людей, вынужденных покинуть дома, а также на лиц старшего возраста и граждан с ограниченной подвижностью. Основной упор сделан на создании безопасных условий проживания и стабильности в быту.

Проект охватывает компенсации за поврежденные дома, финансирование арендных расходов и обустройство временных помещений. Особое внимание уделяется семьям, которым необходима постоянная социальная поддержка.

Городские власти организовали модульные городки с базовыми удобствами. Социальные специалисты сопровождают переселенцев при подаче заявлений, помогают с подготовкой документов и объясняют условия получения ресурсов.

Для участия необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Прием обращений проводится в департаменте социальной защиты на улице Харьковской, 35, кабинет №15. Консультации доступны всем членам домохозяйств.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах включает также бытовое сопровождение и обеспечение необходимыми средствами, что облегчает адаптацию в новой среде.

Организаторы сообщают, что программа будет действовать в течение зимнего периода и будет постепенно расширяться, чтобы поддержку смогли получить все, кто в ней нуждается.

