Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах начала работу в рамках местной программы поддержки внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на тех, кто потерял жилье из-за боевых действий, а также на пожилых граждан и людей с ограниченной подвижностью.

Программа обеспечивает базовые ресурсы, создает безопасные условия проживания и оказывает помощь наиболее уязвимым группам населения. Предусмотрены компенсации за поврежденное жилье, финансовую поддержку для аренды и обустройство временных жилищ.

Местные власти организуют модульные города со всеми необходимыми удобствами. Социальные работники сопровождают пожилых и людей с инвалидностью при оформлении документов и объясняют порядок получения важной поддержки.

Для участия необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Заявки оформляют всем членам домохозяйства по адресу: ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Сотрудники департамента социальной защиты консультируют и помогают заполнить документы правильно.

Помимо финансовых выплат проект предлагает комплексные услуги для пострадавших семей. Это позволяет быстро компенсировать расходы по аренде и подготовить жилье к комфортному проживанию. Дополнительно оказывается помощь в ведении быта и обеспечении ресурсами для стабильности.

Организаторы сообщают, что инициатива продлится весь зимний сезон и будет постепенно охватывать больше нуждающихся домохозяйств.

