Новый график движения поездов в Сумской области начал внедряться со второй половины января и предусматривает корректировку курсирования региональных и пригородных составов.

Новый график движения поездов в Сумской области касается ряда рейсов, которые с 21 и 22 января возобновили курсирование по измененным маршрутам, сообщает Politeka.

По информации перевозчика в официальном Телеграмм-канале, введение нового графика движения поездов в Сумской области связано с оптимизацией курсирования и необходимостью обеспечить стабильное сообщение между населенными пунктами региона.

Изменения охватывают как региональные, так и пригородные пассажирские составы, курсирующие через станцию ​​Кролевец.

С 21 января в обновленном формате начали курсировать сразу несколько слогов. В частности, региональный №896 Фастов-1 - Конотоп-Пасс. возобновил курсирование по полному маршруту Фастов-1 Шостка.

Также пригородный №6543/6544 Неплюево - Алтыновка снова ездит по направлению Неплюево - Конотоп-Пасс., а рейс №6546 Алтыновка - Неплюево осуществляет перевозки по маршруту Конотоп-Пас. - неплевые.

В этот же день возобновили курсирование №6545 Неплюево – Алтыновка по направлению Неплюево – Конотоп-Пас., а также №6548 Алтыновка – Неплюево, который ездит между Конотоп-Пас. и Неплюевым.

"Укрзализныця" отмечает, что эти решения позволяют восстановить привычные транспортные связи для жителей общин, которые пользуются пригородным сообщением на ежедневной основе.

Последующие изменения вступили в действие с 22 января. Новый график движения поездов в Сумской области предполагает, что региональный электропоезд №895 Конотоп-Пасс. – Фастов-1 снова на ходу по маршруту Шостка – Фастов-.

Кроме этого, пригородный №6541 Неплюево – Алтыновка снова ездит между Неплюевым и Конотоп-Пасс., а рейс №6542 Алтыновка – Неплюево осуществляет перевозку пассажиров в обратном направлении от Конотоп-Пасс. к Неплюевому.

