Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах начала действовать в рамках городской программы поддержки внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на граждан, потерявших дома из-за боевых действий, а также на пожилых людей и лиц с ограниченной мобильностью. Главная задача – обеспечение безопасных и стабильных условий проживания.

Проект предусматривает выплаты за поврежденное жилье, финансирование аренды и обустройство временных помещений. Отдельно внимание сосредоточили на семьях, нуждающихся в постоянной поддержке в повседневной жизни.

Городская администрация организовала модульные городки с базовыми удобствами. Социальные работники сопровождают переселенцев при подаче заявлений, помогают с оформлением бумаг и разъясняют условия получения ресурсов.

Для участия необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Прием обращений осуществляется в департаменте социальной защиты на улице Харьковской, 35, рабочее место №15. Консультации доступны всем членам домохозяйств.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах включает также бытовое сопровождение и обеспечение необходимыми средствами, что облегчает адаптацию в новых условиях.

Организаторы сообщают, что программа будет продолжаться в течение зимнего периода и будет расширяться, чтобы поддержку смогли получить все, кто в ней нуждается.

Кроме того, Кличко поручил обеспечить горячим питанием пожилых и маломобильных людей. Также мэр Киева призвал жителей столицы сообщить об нуждающихся в помощи одиноких пожилых и маломобильных людях в колл-центр КГГА "1551" или в РГА своего района.

