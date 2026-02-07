Постепенно новая система оплаты за проезд в Тернопольской области будет внедряться на маршрутах в деревни Чортковской общины.

С начала 2026 года в общественном транспорте Чорткова заработала новая система оплаты за проезд в Тернопольской области, сообщает Politeka.

О ее внедрении проинформировали на официальном сайте Чортковского городского совета.

Инициативу реализовало ООО Easy Soft из Киева. Все автобусы города оборудованы современными валидаторами, позволяющими рассчитываться банковскими карточками или льготными «Картами чортковянина».

Система обеспечивает прозрачный учет пассажиропотока и финансовых поступлений перевозчиков. Она упрощает процедуру оплаты, ускоряет посадку и отвечает международным стандартам электронных транзакций.

Представители ООО «Easy Soft» заверили, что старые «Карточки чортковянина» остаются действительными и полностью совместимы с новыми валидаторами. Получать новые карты необходимо только при первом оформлении или замене из-за потери или поломки.

Постепенно новая система оплаты за проезд в Тернопольской области будет внедряться на маршрутах в деревни Чортковской общины. Там сейчас расчет производится наличными, но после установки валидаторов планируется полностью перейти на безналичные платежи.

Также следует отметить, что кондукторы получат специальные устройства для проверки билетов у пассажиров. В случае нарушения правил предусмотрена административная ответственность по статье 135 Кодекса Украины, а штраф будет составлять 260 гривен.

Местные власти отмечают, что нововведение повысит удобство для пассажиров, позволит точнее отслеживать загруженность маршрутов и улучшит эффективность работы перевозчиков.

