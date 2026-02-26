Подорожание продуктов в Одесской области обусловлено сочетанием сезонных факторов, логистических затрат и колебаний в снабжении.

Подорожание продуктов в Одесской области продолжает ощущаться среди населения, особенно на базовых товарах, формирующих ежедневное меню, сообщает Politeka.

Рост цен влияет на семейные бюджеты, заставляя покупать продукты более планово и экономно.

Ржаной хлеб «Столичный» весом 950 грамм в настоящее время стоит в среднем 48,80 грн. В Metro он предлагается по этой цене, в то время как в январе средняя стоимость составляла 44,95 грн. Повышение составляет 4,40 грн, что показывает постепенное увеличение расходов на хлебобулочные изделия.

Пшено остается популярным среди круп для горячих блюд. Текущие цены колеблются от 32,20 грн у Megamarket до 39,90 грн в Auchan за килограмм. Среднее значение достигло 37 грн, что на 3,95 грн больше по сравнению с прошлым месяцем.

Молочные продукты показывают неоднородные конфигурации. Сметана «Простонаше» 20% весом 340 грамм продается от 62,50 до 70,30 грн, средняя цена – 67,70 грн. По сравнению с январем показатель уменьшился на 0,31 грн, что свидетельствует о стабилизации стоимости отдельных позиций.

Специалисты отмечают, что удорожание продуктов в Одесской области обусловлено сочетанием сезонных факторов, логистических затрат и колебаний в поставках. Они советуют жителям внимательно отслеживать предложения в разных супермаркетах, сравнивать цены и планировать закупки раньше времени, чтобы уменьшить финансовую нагрузку.

Кроме того, эксперты рекомендуют использовать промоакции и покупать продукты длительного хранения оптом. Это позволяет семьям поддерживать сбалансированное питание и сохранять экономию даже на фоне всеобщего роста цен.

В заключение анализ показывает, что тенденция к повышению затрат на продукты продолжается, но внимательное планирование закупок и сравнение магазинов позволяет гражданам адаптироваться к изменениям и минимизировать влияние удорожания на повседневные расходы.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе: как получить важную поддержку.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области: кто ее получит.