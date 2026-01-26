Новая система оплаты проезда в Тернопольской области введена для льготников общины, сообщает Politeka.
В Тернопольской области стартовала новая система оплаты проезда в рамках «Карты чортковянина». Теперь льготные категории граждан могут пользоваться 12 бесплатными поездками ежемесячно не только в пределах города, но и на маршрутах из сел в Чортков и обратно.
Бесплатные поездки доступны на следующих маршрутах:
- №7 «Чертков АС – Росохач» (КП «Чертков гортранс»);
- №5 «Чертков – Белая – Бычковцы» (ФЛП Лехман М.И.);
- №12 «Центр – Переходы» (КП «Чертков гортранс»);
- №16 «СЭ Борднетце – Центр – Пастуше» (КП «Чертков гортранс»).
Старые «Карточки чортковянина» остаются действительными, их замена не обязательна. Карты нового образца выдаются только при первом оформлении или при потере или неисправности.
Чтобы получить льготную карту, нужно обратиться в ЦНАП Чортковского городского совета по адресу ул. Тараса Шевченко, 21, предоставить паспорт, ИНН, документ, подтверждающий льготу, и контактный номер телефона. Процесс занимает до 10 минут и бесплатный.
Неиспользованные поездки аннулируются до 1 числа следующего месяца. Среди категорий, которые могут воспользоваться новой системой оплаты проезда в Тернопольской области: пенсионеры, участники боевых действий, семьи погибших защитников, внутренне перемещенные лица, граждане с инвалидностью из-за войны войны, потерпевшие и ликвидаторы ЧАЭС, а также почетные граждане города.
Инициатива направлена на удобство и доступность общественного транспорта для всех льготных категорий, обеспечивая непрерывный доступ к услугам даже для жителей отдаленных сел.
