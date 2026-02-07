Поступово нова система оплати за проїзд у Тернопільській області впроваджуватиметься на маршрутах до сіл Чортківської громади.

З початку 2026 року в громадському транспорті Чорткова запрацювала нова система оплати за проїзд у Тернопільській області, повідомляє Politeka.

Про її впровадження проінформували на офіційному сайті Чортківської міської ради.

Ініціативу реалізувало ТОВ «Easy Soft» із Києва. Всі автобуси міста обладнані сучасними валідаторами, які дозволяють розраховуватися банківськими картками або пільговими «Картками чортків’янина».

Система забезпечує прозорий облік пасажиропотоку та фінансових надходжень перевізників. Вона спрощує процедуру оплати, прискорює посадку та відповідає міжнародним стандартам електронних транзакцій.

Представники ТОВ «Easy Soft» запевнили, що старі «Картки чортків’янина» залишаються дійсними і повністю сумісні з новими валідаторами. Отримувати нові картки необхідно лише при першому оформленні або заміні через втрату чи поломку.

Поступово нова система оплати за проїзд у Тернопільській області впроваджуватиметься на маршрутах до сіл Чортківської громади. Там наразі розрахунок здійснюється готівкою, але після встановлення валідаторів планується повністю перейти на безготівкові платежі.

Також варто зауважити, що кондуктори отримають спеціальні пристрої для перевірки квитків у пасажирів. У разі порушення правил передбачено адміністративну відповідальність за статтею 135 Кодексу України, а штраф становитиме 260 гривень.

Місцева влада зазначає, що нововведення підвищить зручність для пасажирів, дозволить точніше відстежувати завантаженість маршрутів і покращить ефективність роботи перевізників.

