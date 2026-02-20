Дефицит продуктов в Харькове оценивают как маловероятный.

Дефицита продуктов в Харькове пока не ожидается, сообщает Politeka.

Несмотря на недавние удары по предприятиям по переработке масличных культур, угрозы нехватки товаров в торговых сетях Харькова пока нет.

Внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет всего 5,6–8% общего объема производства, поэтому повреждение отдельных заводов не создает критической ситуации.

Министерство экономики уверяет, что рынок внутри страны остается стабильным. В то же время эксперты агентства АПК-Информ обращают внимание на факторы, которые могут повлиять на цены в ближайшее время. Аналитика Светлана Киричок отмечает, что давление будут оказывать активный экспорт, ограниченное предложение сырья агропроизводителями и рост производственных рисков.

Дополнительные усложнения создают перебои с электроснабжением, использование генераторов, логистические проблемы и страховые затраты. Несмотря на это, резкое удорожание социально важных продуктов эксперты не прогнозируют. Важную роль играет государственное регулирование: оно ограничивает торговую наценку и требует заблаговременного информирования потребителей об изменении цен.

Таким образом, дефицит продуктов в Харькове оценивается как маловероятный, а существующие механизмы контроля позволяют избегать резких колебаний стоимости базовых продуктов.

Местным жителям советуют ориентироваться на официальные сообщения и не поддаваться панике. Снабжение основных товаров в магазины города происходит в штатном режиме.

Потребители могут быть уверены, что продовольственная доступность в городе остается под надежным контролем.

