Подорожание проезда в Винницкой области уже введено, поэтому жителям советуют учитывать новые расценки при планировании поездок.

Вступило в силу подорожание проезда в Винницкой области на маршруте «Винница-Казатин», сообщает Politeka.

Стоимость билета выросла до 120 гривен из-за повышения цен на горючее, техническое обслуживание транспорта и другие составляющие тарифа.

Представитель ассоциации перевозчиков Вячеслав Дарморос отметил, что цены на этом направлении давно не пересматривались. Средний тариф в регионе составляет 2,40 гривны за километр, а расстояние между Винницей и Казатином – 85 км. До повышения билет оставался одним из самых доступных по сравнению с другими маршрутами.

Например, поездка из Винницы в Хмельник (63 км) теперь стоит 161 гривну. Перевозчики подчеркивают, что тариф на «Винница-Казатин» повышается постепенно, чтобы не создавать резкую нагрузку на пассажиров.

Удорожание проезда в Винницкой области уже введено, поэтому жителям советуют учитывать новые расценки при планировании поездок. Руководство объясняет, что изменения не направлены на получение дополнительной прибыли, а на поддержание маршрутов в надлежащем состоянии и обеспечение регулярных перевозок.

Эксперты советуют проверять актуальные тарифы заранее, особенно на популярных направлениях во избежание недоразумений и задержек в пути. Пассажирам, часто пользующимся маршрутом между Винницей и Казатином, придется привыкать к новым ценам и планировать бюджет на поездки с учетом увеличенных расходов.

Совет: покупать билеты заранее и учитывать повышение стоимости, чтобы путешествие оставалось комфортным и без стресса.

Жителям рекомендуют следить за обновлением, чтобы в полной мере учитывать удорожание проезда в Винницкой области и планировать поездки без неприятных сюрпризов.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: кто может рассчитывать на увеличение выплат в 2026 году.

Также Politeka сообщала, что новая система оплаты за проезд в Виннице: что именно изменилось для пассажиров.

Как сообщала Politeka, дефицит продуктов в Винницкой области: с чем связывают усложнение ситуации.