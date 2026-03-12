В Харькове стартовала гуманитарная инициатива, в рамках которой предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове начали распределять волонтеры организации «Содействие» в рамках зимней программы поддержки, сообщает Politeka.

О деталях инициативы команда рассказала в Facebook.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове направлены прежде всего на семьи с детьми, которые проживают в прифронтовых общинах и ежедневно сталкиваются с последствиями боевых действий.

Проект реализуется совместно с Ukraine Children's Action Project и призван поддержать людей в холодный период.

Программа охватывает не только Харьковскую, но и Сумскую область, ведь эти регионы остаются в зоне повышенных рисков из-за близости к линии фронта.

Жители регулярно сообщают о перебоях с электроснабжением, трудностях с отоплением и нехватке базовых товаров. В таких условиях гуманитарная поддержка становится жизненно необходимой.

Волонтеры формируют наборы с бесплатными продуктами длительного хранения для ВПЛ и песнионеров в Харькове и готовят теплые пледы.

По словам организаторов, это позволит семьям с детьми обладать минимальным запасом необходимой продовольствия для ежедневного питания. Инициативу реализуют при поддержке «Действий для детей Украины».

Отдельно в городе действует механизм временного размещения для переселенцев. Люди, потерявшие жилье из-за войны, могут обратиться в центры предоставления административных услуг, исполкомы городских или сельских советов и районных госадминистраций, чтобы стать на учет и претендовать на временное проживание без оплаты.

