Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области делает планирование платежей важным для стабильного снабжения водой всех домохозяйств.

С начала 2026 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области, сообщает Politeka.

Новые расценки охватывают централизованное водоснабжение и водоотвод для общин, обслуживаемых КП «Облводоканал».

Для бытовых домохозяйств кубометр воды стоит 45,54 грн. без НДС и 54,65 грн. с налогом. Стоимость водоотвода установлена ​​на уровне 44,74 грн. без НДС и 53,69 грн. с налогом. Коммерческие потребители будут платить 24,44 грн за кубометр без НДС и 29,33 грн с налогом.

Город Запорожья не входит в зону обслуживания «Облводоканала», поэтому новые тарифы на его жителей не распространяются. Для остальных общин повышение направлено на стабильную работу сетей, модернизацию оборудования и своевременное обслуживание систем водоснабжения и канализации.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом затрат на электроэнергию, ремонт и закупку материалов. Это позволяет поддерживать давление в трубах, минимизировать аварии и обеспечивать качество питьевой воды.

Специалисты советуют контролировать начисления, проверять показатели счетчиков, планировать бюджет семьи и оплачивать счета. Такие действия помогают избежать долгов и штрафов и гарантируют бесперебойную работу водоснабжения и канализации.

Жителей призывают внимательно следить за официальными сообщениями и новыми расценками, чтобы правильно рассчитывать расходы и предотвратить непредвиденные трудности.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области делает планирование платежей важным для стабильного снабжения водой всех домохозяйств.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: где можно получить 42 тысячи и кто в списке счастливчиков.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто воспользуется этой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: часть украинцев порадуют неплохой надбавкой, кому повезет.