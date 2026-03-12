Благодаря регулярной работе инициативы, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве позволяет получать питательные блюда и прочее.

В 2026 году стартует гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве, предусматривающая бесплатные горячие обеды и напитки для людей преклонного возраста, внутренне перемещенных лиц и граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или финансовых затруднений, сообщает Politeka.

Инициативу реализует благотворительная организация «Пища жизни». Волонтеры готовят блюда с соблюдением санитарных норм и правил безопасности. Меню включает вегетарианские и веганские позиции, обеспечивающие питательность и отвечающие потребностям старших посетителей.

Выдача проходит трижды в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Основные локации: парк «Радуга» на улице Мечты в 13:30, Новомостицкая, 2-е в 14:00 и Нижний Вал, 23 в 15:30. Питание доступно для киевлян и переселенцев из пострадавших регионов.

Организаторы призывают распространять информацию среди знакомых и соседей, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться поддержкой. Волонтеры также дают советы по бытовым вопросам и здоровому образу жизни.

Благодаря регулярной работе инициативы, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве позволяет получать питательные блюда, экономить средства и поддерживать социальные контакты в непростой период.

Ознакомиться с графиком пунктов можно заранее, чтобы избежать скоплений и обеспечить безопасную выдачу. Каждый желающий может обратиться к организаторам и получать помощь на постоянной основе.

Проект работает на постоянной основе и остается открытым для новых участников, обеспечивая стабильную поддержку пожилым и уязвимым категориям населения.

