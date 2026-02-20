Дефіцит продуктів у Харкові оцінюють як малоймовірний.

Дефіцит продуктів у Харкові поки не очікується, повідомляє Politeka.

Попри нещодавні удари по підприємствах із переробки олійних культур, загрози нестачі товарів у торговельних мережах Харкова наразі немає.

Внутрішнє споживання соняшникової олії в Україні становить лише 5,6–8% від загального обсягу виробництва, тому пошкодження окремих заводів не створює критичної ситуації.

Міністерство економіки запевняє, що ринок всередині країни залишається стабільним. Водночас експерти агентства «АПК-Інформ» звертають увагу на фактори, що можуть вплинути на ціни найближчим часом. Аналітикиня Світлана Киричок відзначає, що тиск чинитимуть активний експорт, обмежена пропозиція сировини агровиробниками та зростання виробничих ризиків.

Додаткові ускладнення створюють перебої з електропостачанням, використання генераторів, логістичні проблеми та страхові витрати. Незважаючи на це, різкого подорожчання соціально важливих продуктів експерти не прогнозують. Важливу роль відіграє державне регулювання: воно обмежує торговельну націнку та вимагає завчасного інформування споживачів про зміну цін.

Таким чином, дефіцит продуктів у Харкові оцінюють як малоймовірний, а існуючі механізми контролю дозволяють уникати різких коливань вартості базових харчів.

Місцевим мешканцям радять орієнтуватися на офіційні повідомлення та не піддаватися паніці. Постачання основних товарів у магазини міста відбувається у штатному режимі.

Споживачі можуть бути впевнені: продовольча доступність у місті залишається під надійним контролем.

Джерело: glavcom

