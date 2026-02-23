Именно в комплексном формате реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области расширяется благодаря запуску новых благотворительных программ для граждан постарше, сообщает Politeka.net.

Проект реализует фонд "Каритас Полтава" совместно с Caritas Luxembourg и Caritas Austria. В обществе открыли социально-реабилитационное пространство для лиц от 60 лет, в том числе внутренне перемещенных.

Услуги предоставляются бесплатно тем, кто нуждается в регулярной поддержке. В локации проводят базовые медицинские осмотры и обеспечивают социальное сопровождение. Специалисты измеряют АД, уровень глюкозы, сатурацию, выполняют электрокардиограмму.

Также доступны физиотерапевтические процедуры: магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия, сеансы в соляной комнате. Отдельное направление включает в себя лечебную гимнастику для сохранения подвижности и общего тонуса.

Психолог проводит индивидуальные и групповые консультации, помогая уменьшить эмоциональное напряжение и справиться со стрессом.

Для активного досуга организуют арттерапию, кинопоказы, читательские встречи, музыкальные и танцевальные события, творческие мастер-классы. Такой формат способствует общению и социализации.

Каждый день посетителям предлагают горячие обеды. Именно в комплексном формате реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области, сочетая питание с медицинскими и социальными услугами.

Пространство работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24.

Жителям советуют следить за объявлениями и приходить раньше времени, чтобы воспользоваться возможностями без очередей. Организаторы отмечают, что инициатива направлена ​​на создание стабильной поддержки для старшего поколения в условиях военного времени.

