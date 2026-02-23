Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области не стало неожиданной нагрузкой на семейный бюджет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Изменения охватывают водоснабжение, содержание жилищного фонда и вывоз мусора. Владельцы частных домов теперь платят 37,50 гривны в месяц за человека, жители многоэтажек — 36,55 гривны. Счета формируются автоматически, в дополнительных действиях от абонентов не требуется.

В «Менакоммунсервисе» объясняют, что новые тарифы связаны с ростом расходов на топливо, обслуживание техники и повышением зарплат персонала. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области позволяет поддерживать стабильную работу систем обращения с отходами и обеспечивать качество услуг даже в пиковые периоды.

На последнем заседании городского совета обсуждались социальные программы. Проект «єВідновлення» предусматривает компенсации для тех, чье жилье пострадало от боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 гривен на ремонтные работы.

Специалисты советуют оплачивать счета вовремя во избежание задолженности и штрафов. Контроль начислений и планирования семейного бюджета помогает обеспечить стабильные услуги и поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии.

Тарифы учитывают льготы и государственную поддержку социально уязвимых категорий населения. Кроме того, повышение включает модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей для безопасного водоснабжения и содержания жилого фонда.

Жителям советуют отслеживать официальные сообщения коммунальных служб, чтобы быть в курсе актуальных тарифов, возможных компенсаций и изменений в начислениях. Дополнительно рекомендуется предварительно планировать расходы, чтобы повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области не стало неожиданной нагрузкой на семейный бюджет.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где можно иметь от 25 тысяч заработной платы.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: жителей удивили новыми ценами.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: от 25 тысяч зарплаты предлагают на некоторых