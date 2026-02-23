Саме у такому комплексному форматі реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області розширюється завдяки запуску нових благодійних програм для громадян старшого віку, повідомляє Politeka.net.

Проєкт реалізує фонд «Карітас Полтава» спільно з Caritas Luxembourg та Caritas Austria. У громаді відкрили соціально-реабілітаційний простір для осіб від 60 років, зокрема внутрішньо переміщених.

Послуги надають безкоштовно тим, хто потребує регулярної підтримки. У локації проводять базові медичні огляди та забезпечують соціальний супровід. Фахівці вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози, сатурацію, виконують електрокардіограму.

Також доступні фізіотерапевтичні процедури: магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія, сеанси у соляній кімнаті. Окремий напрям включає лікувальну гімнастику для збереження рухливості та загального тонусу.

Психолог проводить індивідуальні й групові консультації, допомагаючи зменшити емоційне напруження та впоратися зі стресом.

Для активного дозвілля організовують арттерапію, кінопокази, читацькі зустрічі, музичні й танцювальні події, творчі майстер-класи. Такий формат сприяє спілкуванню та соціалізації.

Щодня відвідувачам пропонують гарячі обіди. Саме у такому комплексному форматі реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області, поєднуючи харчування з медичними та соціальними послугами.

Простір працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24.

Мешканцям радять стежити за оголошеннями та приходити завчасно, щоб скористатися можливостями без черг. Організатори наголошують, що ініціатива спрямована на створення стабільної підтримки для старшого покоління в умовах воєнного часу.

