Подорожание продуктов в Одессе заметно отразилось на бюджетах жителей города, речь идет об отдельных позициях ежедневного потребления.

Подорожание продуктов в Одессе стало ощутимым в начале февраля 2026, сообщает Politeka.

По данным Министерства финансов и мониторинга цен в крупных супермаркетах, свинина (ошейок) выросла до средней стоимости 320,17 грн за килограмм.

В Megamarket ее продают по 309,00 грн, в Metro – 332,78 грн, Novus – 319,00 грн, а в Auchan – 319,90 грн. Напомним, что в январе 2026 средний ценник по магазинам был 315,21 грн.

Такое подорожание продуктов в Одессе отражает уменьшение производства свинины из-за сокращения поголовья и повышения затрат на корма и энергоснабжение.

Молочные товары также поднялись в цене. Сыр жесткий Звени Гора голландский 45% теперь стоит в среднем 602,15 грн за килограмм.

В Megamarket его продают по 637,50 грн., в Metro – 566,80 грн. Для сравнения, в январе средняя стоимость составила 539,04 грн.

Не обошли вниманием и крупы. Гречка стала стоить на 2,55% больше, и теперь средний ценник составляет 49,85 грн за килограмм. В Megamarket ее продают по 61,70 грн, Auchan – 41,90 грн, Metro – 47,90 грн, а в Novus – 47,89 грн.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Одессе имеет комплексные причины. Война и боевые действия сокращают поголовье скота и птицы, что оказывает непосредственное влияние на цены на мясо и яйца.

Энергетический кризис заставляет производителей использовать генераторы, а газ для теплиц стал стоить больше. Кроме того, экономические факторы также играют свою роль.

Общий рост цен в экономике, изменение курса доллара, высокие затраты на корма, электроэнергию и заработную плату производителей подталкивают цены вверх.

