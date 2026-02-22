В связи с проведением работ в сетях будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Полтавской области на неделю с 23 февраля по 1 марта.

Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 23 февраля по 1 марта будут продолжаться в разные временные рамки, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

23.02.2026 возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей в пределах Чернухинского территориального общества. С 9 до 15 часов будут продолжаться отключения в следующих населенных пунктах:

с.Кизливка улицы:

Загорянська (б. 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 106, 108, 112, 114, 116),

пров.Шкильный (б. 4, 8, 10, 12, 14)

Центральна, (б. 68, 72)

с.Воронькы улица:

Лисова (б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27)

24.02.2026 в пределах Новосанжарского поселкового территориального общества через выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) не будет света в следующих населенных пунктах:

пгт.Нови Санжары адреса:

ул. Маджарянська (б. 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118)

с.Руденкивка улицы:

Господарська (б. 1, 2),

Ивана Мазепы (б. 10б),

Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17),

Мыру (б. 33, 41, 43),

Нова (б. 1, 2А, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 а, 21, 23, 25, 25а),

Соснова (б. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12),

пров.Степовый (б. 4, 6),

Тернова (б. 1, 3, 4)

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

