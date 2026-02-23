Графики отключения света в Ровенской области на 24 февраля связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ.

Энергетики предупредили о плановых графиках отключения света в Ровенской области, которые продлятся 24 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго» и опубликовали подробный перечень адресов и часов, когда возможны перерывы в электроснабжении.

Графики отключения света в Ровенской области на 24 февраля связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях. Они внедрены для повышения надежности, стабильности и безопасности электроснабжения в регионе.

24.02.2026 дополнительно будут выключать электричество в селе Броныкы. Обесточение будет продолжаться с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Б.Хмельныцького 11, 13, 15, 7, 9, 9А

Тыха 10, 12, 14, 15, 4, 6, 8, 9

Шевченка 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

Также с 9 до 17 часов вводят дополнительные обесточивания в городе Березне, однако только на таких улицах:

Андриивська — 63, 86Д

Видинська — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 14, 15, 17

Грушевського — 62, 66А, 71А, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, СКЗ

Партызанська — 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23

Ривненська — 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48А, 48Б, 48В, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79

Свитанкова — 4, 6, 9, 10, 14, 25, 30

Свитанковый пров. — 7

Кроме этого, с 9 до 17 часов обесточат дома в селе Зирне. Выключать свет на улицах:

Лугова — 6, 8, 10, 13

Медова — 7

Осиння — 2, 4, 6, 13

Очеретянка — 6, 6А, 18, 20, 24, 28, 29, 35, 41, 43, 47, 49, 51, 59

Райдужна — 2, 9, 18

Хутир Зирненська — 5, 8А

Юности — 4, 6, 9

Юнисть — 8, 11

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Котляревського — 2, 23

Налывайка — 8, 10

Сагайдачного — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Шкильна — 1, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Барвинкова — 12, 15, 19

Билкивська — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 38, 41

Бильчанська — 7

Вышнева — 2, 2А, 5А, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 38, 40, 43

Вышневый пров. — 1, 3, 8

Каштановый

Незалежна — 8, 12, 16Б, 24

Незалежный пров. — 1, 3, 4

Незалежности — 2, 16А

Спортывна — 6, 14, 22, 24Б

Село Моквын также ждут дополнительные ограничения из-за планового ремонта. Они продлятся с 9 до 17 часов по адресам:

Сагайдачного — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16

Садова — 3, 5, 9, 39

Вышневый пров. — 5

«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram.

