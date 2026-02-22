Синоптики отмечают необходимость учитывать прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Киеве при планировании своих дел.

Прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Киеве свидетельствует, что большинство дней этого периода будут облачными с кратковременными осадками и небольшими колебаниями температуры, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Киеве предоставили на сайте sinoptik.ua.

23 февраля в столице утренние часы начнутся пасмурно, днем ​​ожидается дождь со снегом, который пройдет до вечера. Температура днем ​​поднимется до +3°, ночная температура опустится до -1°.

24 февраля небо будет оставаться облаками в течение всего дня. Ночью ожидается сильный дождь, а утром ему на смену придет обычный дождь. Дневная температура будет колебаться от +2° до +3°, ветер будет достигать 1,9 м/с, вероятность осадков до 50%.

25 февраля пасмурное небо останется, осадков не ожидается. Температура днем ​​поднимется до +3°, ночью снизится до +1°, ветер остается слабым – до 2,1 м/с.

26 февраля облачность будет держаться с утра до вечера без осадков. Дневная температура достигнет +4°, ветер 2,4 м/с, а влажность будет колебаться от 62 до 85%.

27 февраля в Киеве небо будет затянуто облаками весь день, осадки не ожидаются. Температура днем ​​до +3°, ветер – до 2,4 м/с.

28 февраля погода будет облачной с утра до вечера, днем ​​столбик термометра поднимется до +5°, осадки отсутствуют, ветер слабый – до 2,5 м/с.

1 марта синоптики прогнозируют преимущественно пасмурный день с незначительным прояснением в утренние часы. Днем до +5°, ветер 2,5 м/с, осадков не ожидается.

Таким образом прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Киеве показывает стабильно пасмурные дни, небольшие температурные колебания и отсутствие существенных осадков в большинстве дней недели.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: как скорректированы новые цены.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: кто получит дополнительные выплаты в феврале.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киеве: на каких маршрутах выросли цены.