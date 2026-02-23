Графики отключения света в Винницкой области на 24 февраля продлятся только в части региона, где будут проводить профилактические работы, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

Энергетики будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. В этой связи в Винницкой области утверждены графики отключения электроэнергии на 24 февраля.

С 9:15 до 15:15 в населенном пункте Балын. Однако обесточат только дома, которые находятся по следующим адресам:

Вышнева: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32;

Зарична: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22А, 22Б, 23, 27;

Затышна: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 22;

Лугова: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18;

Молодижна: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 23, 26, 27;

Набережна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13;

Підлисна: 2, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 18;

Подильська: 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13;

Польова: 1, 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 51, 55, 57, 58, 59, 60;

Соборна: 1, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54;

Схидна: 1, 2, 7;

Шкильна: 1, 2, 3, 6, 9, 10.

В тот же самый временной промежуток, с 9:15 до 15:15 часов, не будет света в селе Клекотына. Ограничения охватят следующие улицы:

19 Березня: 42;

Высоцького: 32;

Вышнева: 77;

Грушевського: 19, 39;

Морозенка: 105.

Также дополнительные графики отключения света с 9:15 до 15:15 вводятся в населенном пункте Малынивка по следующим адресам:

Берегова: 1, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21;

Выноградна: 2, 3, 4А, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53А, 54;

Вышнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 8А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 80, 81, 82, 83;

Героив Украины: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 8А, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18;

Козицького: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 39, 41, 44;

Космонавтив: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 39;

Коцюбынського: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 20;

Польова: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 14;

Руданського: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 19, 20, 21, 22;

Сонячна: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Шкильна: 1, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15А, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38А.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

