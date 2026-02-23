Прогноз на неделю с 14 февраля по 2 марта в Харькове обещает переменную погоду с облачностью, осадками и краткими прояснениями.

Прогноз погоды на неделю с 14 февраля по 2 марта в Харькове предполагает существенные изменения в температурных показателях и влажности, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 14 февраля по 2 марта в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

24 февраля температура будет колебаться от -2° ночью до +2° днем, при этом будет идти мелкий дождь со снегом, который усилится днем ​​и продлится до вечера. Влажность в этот день составит почти 99%, а ветер будет слабый - 1,1-3,4 м/с.

25 февраля утро и день облачные, а вечер порадует ясным небом. Снег ночью утром перейдет в мокрый снег, который продержится до середины дня. Температура будет колебаться от +1° до +3° днем, а давление будет отниматься до 749 мм.

В период с 26 по 27 февраля небо в городе будет частично прятаться за облаками, но осадков почти не ожидается. В частности, 26 февраля температура днем ​​составит +1°, а ветер останется слабым – 2,8–3,9 м/с. 27 февраля тучи продержатся до вечера, после чего небо прояснится.

28 февраля синоптики предполагают ясное небо в течение всего дня, температура днем ​​поднимется до 0°, а ветер будет слабым – до 2,6 м/с. Ночью ожидается мороз, стопка термометра опустится до -7°.

Утро 1 марта также будет морозным, температура достигнет отметки -7°. Первый день марта принесет пасмурное утро и вечер, днем ​​ожидается короткое прояснение при температуре +2°.

2 марта весь день будет облачным, без осадков. Температура будет колебаться от -3° ночью до +3° днем, ветер останется слабым до 2,3 м/с, а влажность будет держаться на уровне 88-92%.

В целом прогноз погоды на неделю с 14 февраля по 2 марта в Харькове демонстрирует типичную для конца зимы непостоянство.

