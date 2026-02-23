Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области предоставляют неравнодушные люди и организации, поэтому рассказываем об этом больше.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области доступно через платформу «Помогай», сообщает Politeka.

Эта платформа позволяет найти временное бесплатное жилье в безопасных городах Украины или за границей. В частности, варианты доступны и в Харьковской области.

Каждое объявление на сайте проверяют вручную, чтобы переселенцы могли быть уверены в качестве и безопасности. Среди доступных вариантов бесплатного жилья для ВПЛ в Харьковской области есть дома и квартиры в разных районах.

К примеру, в селе Бабаи предлагают дом с двумя комнатами, кухней и большим участком земли. Хотя ремонт в доме базовый и туалет расположен на улице.

Переселенцы получат возможность проживать рядом с лесом и озером, в 12 километрах от города. Этот дом подходит для любых категорий людей, включая тех, кто имеет домашних животных.

В самом Харькове можно найти варианты для проживания. К примеру, в районе Деревянко предлагают трехкомнатную квартиру со всеми необходимыми условиями и дополнительными удобствами.

Проживание доступно для женщин и детей, а также для тех, кто имеет кошек или собак. Контакт для договоренностей предоставляется непосредственно владельцем квартиры.

Другим примером является крыша над головой на Салтовском шоссе, где предоставляют двухкомнатную квартиру женщине, которая согласится помогать пожилой владелице, проживающей в другой комнате.

Бабушка активна и не лежа. Все детали согласовываются по телефону с хозяином. Поэтому платформа «Помогай» предлагает гибкий поиск с разными фильтрами, что позволяет быстро найти вариант, отвечающий конкретным потребностям переселенцев.

