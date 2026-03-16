После 1 апреля 2026 г. некоторые жители Херсонской области могут потерять свою пенсию, о чем предупредили в ПФУ.

С 1 апреля часть жителей Херсонской области может столкнуться с риском потери пенсии из-за обновленных требований ПФУ, сообщает Politeka.net.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте ПФУ.

Там подчеркивают, что гражданам необходимо до 1 апреля подтвердить или обновить свои персональные данные во избежание потери пенсии для жителей Херсонской области. Речь идет о ежегодной процедуре верификации, которая позволяет проверить актуальность информации о получателях выплат и предотвратить возможные ошибки в системе.

Отдельное требование относится к внутренне перемещенным лицам. До 1 апреля 2026 года они должны уведомить ПФУ о том, что не получают пенсионные или другую помощь от российской федерации. Если такая информация не будет предоставлена ​​в установленный срок, выплата украинской пенсии может быть приостановлена.

Прежде всего, эти правила касаются граждан, проживающих или ранее проживавших на временно оккупированных территориях, а также тех, кто переехал на подконтрольную Украине территорию или выехал за границу. Такая проверка была введена для того, чтобы избежать двойного получения социальных выплат и обеспечить прозрачность пенсионной системы.

Также подтвердить свои данные до 1 апреля должны пенсионеры, длительно не обращавшиеся в органы Пенсионного фонда, меняли личные документы или место жительства, а также получающие выплаты на банковские карты. Если система обнаружит несоответствия или отсутствие актуальной информации, выплаты могут быть временно приостановлены до момента уточнения данных.

Особое внимание следует уделить гражданам, которые недавно меняли паспортные данные, фамилию, адрес регистрации или банковские реквизиты. В таких случаях необходимо своевременно обновить информацию и пройти процедуру проверки, чтобы избежать задержек или прекращения начисления пенсии.

Предоставить необходимое подтверждение можно несколькими способами:

через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда,

во время видеоидентификации с работником учреждения,

или отправив письменное заявление по почте в соответствующий территориальный орган ПФУ.

