Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися.

Через постійні перебої з електроенергією зростає дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Олійнопресовий завод «Еллада» призупинив роботу, оскільки виробництво на дизельних генераторах стає економічно невигідним.

За словами власника Віталія Аверкіна, підприємству для нормальної роботи необхідно близько 800 кВт навантаження на годину. Генератори потужністю 1 МВт споживають до 225 літрів дизпалива за холодної погоди, що значно підвищує собівартість продукції.

Завод має експортні контракти, але через відключення електроенергії змушений зупиняти виробництво. Для офісних потреб використовується окремий генератор на 40 кВт, який підтримує роботу адміністрації, але не виробничих цехів.

У пошуках альтернатив підприємство розглядає газову когенерацію та використання лушпиння соняшнику як палива для автономних станцій. Вартість котельні стартує від $2,5 млн за 1 МВт, а когенераційної установки — близько €1,2 млн. Такі проєкти потребують складного погодження, проте електроенергія в цьому випадку обійдеться значно дешевше — 6–8 грн за кВт·год.

Наразі завод «Еллада» веде консультації з постачальниками обладнання та оцінює необхідні інвестиції для запуску стабільного виробництва.

Фахівці попереджають: без відновлення роботи великих підприємств дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися, що позначиться на цінах і доступності соняшникової олії та інших товарів для споживачів.

Аналітики зазначають, що без швидкого вирішення проблеми енергопостачання дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може стати серйозним викликом для місцевих споживачів навесні та влітку.

