Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области предлагают в частных домах с базовыми условиями и взаимной бытовой поддержкой.

В сельской местности вблизи Запорожья появились предложения бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области, сообщает Politeka.

Варианты доступны также в Вольнянском районе и рассчитаны на длительное пребывание.

В 30 километрах от областного центра в направлении Харькова сдают комнату в доме с печным отоплением. Жилье оборудовано скоростным интернетом, генератором, холодильником, морозильной камерой, микроволновкой, электродуховкой и кухонной техникой. Владелец готовит дрова и помогает с оформлением справки о проживании и регистрации. От жительницы ожидают участия в уборке, приготовлении пищи и повседневных делах.

Другой объект расположен в Вольнокурьяновском Вольнянского района. Там предоставляют отдельную комнату для женщины 27-45 лет, которая оказалась в сложных обстоятельствах. В здании три помещения, печное отопление, баллонный газ, скоростной вайфай и бытовая техника. Туалет находится на улице. Локация тихая, рядом река, в город курсирует транспорт, есть подъезд на автомобиле.

В обоих случаях финансовая плата не предусмотрена, однако хозяева просят поддерживать порядок и соблюдать договоренности.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области предлагают в частных домах с базовыми условиями и взаимной бытовой поддержкой. Потенциальным кандидаткам советуют заранее уточнять детали во избежание недоразумений во время заселения.

Актуальные предложения регулярно обновляются, поэтому переселенцам следует следить за новыми объявлениями и быстро реагировать на подходящие варианты.

