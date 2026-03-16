Обнародованы обновленные графики отключения света в Полтавской области на 17 марта.

В Полтавской области 17 марта в отдельных населенных пунктах запланированы временные отключения света из-за проведения плановых работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

О возможных ограничениях предупредили несколько территориальных общин области, ссылаясь на информацию компании «Полтаваобленерго».

Энергетики уже обнародовали обновленные графики отключения света в Полтавской области на 17 марта. Жителям советуют заранее ознакомиться с этой информацией, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и, соответственно, спланировать свои ежедневные дела.

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР, будут выключать электричество в следующих населенных пунктах:

с.Баливка адреса:

Балив чотырьох братив (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

Жовтнева (б. 14, 29),

пров.Лисовый (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Мыру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1),

пров.Ричковый (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Червоноармийська (б. 15),

Ювилейна (б. 6)

с.Висычи адреса:

пер.Дачный (б. 1, 3, 5),

пер.Зеленый (б. 1, 2),

пер.Перемогы (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-30

Ставкова (б. 3),

пер.Ставковый (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),

пер. Тараса Шевченко (б. 1, 3, 4),

Ювилейна (б. 8),

пер.Ювилейный (б. 6).

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей свет исчезнет в следующих населенных пунктах:

с.Маркивка:

ул.Тараса Шевченко (б. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34)

с.Свичкареве улицы:

Мыколы Гоголя (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12),

Молодижна (б. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11),

Новосадова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35),

Садова (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34 А),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30),

Шкильна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16),

Шосейна (б. 1, 3, 5, 7, 11, 13),

Юрия Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25).

