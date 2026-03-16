Графики отключения света в Ровенской области на 17 марта введены с целью обслуживания и модернизации энергосетей.

В Ровенской области 14 марта запланированы графики отключения света из-за проведения профилактических и технических работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

В пресс-службе «Рівнеобленерго» отметили, что уже обнародован детальный перечень адресов, где в этот день возможны временные перерывы в электроснабжении.

Графики отключения света в Ровенской области на 17 марта введены в целях обслуживания и модернизации энергосетей, что позволяет повысить надежность и стабильность электроснабжения в регионе. Жителям советуют заранее ознакомиться со списком адресов, где состоятся ограничения, чтобы учесть временные перебои и спланировать свои дела без лишних неудобств.

В селе Городець электроэнергия временно не будет подаваться с 09:00 до 17:00, затрагивая дома на конкретных улицах:

Зализнычна — №146, 146, 148, 148, 150, 150, 153, 153, 154, 154, 158, 158, 160, 160, 162, 162, 164, 164, 175, 175, 177, 177, 179, 179, 181, 181, 183, 183, 185, 185, 187, 187, 189, 189, 191, 191, 193, 193, 195, 195

Зарична — №110, 110, 112, 112, 114, 114, 116, 116, 118, 118, 120, 120, 122, 122, 124, 124, 126, 126, 128, 128, 130

Пасична — №23

Тыха — №24

В селе Терентиив свет будут выключать с 09:00 до 17:00 по определенным адресам:

урочище «Гищина» - №1

Кроме того, в Березне с 09:00 до 17:00 жители останутся без электроснабжения на отдельных улицах.

Козацька — №1, 2, 10, 11, 11А, 12, 12Б, 13, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 18В, 18г, 19, 20А, 20Б, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24А, 24Б, 25, 26, 26А, 26В, 27, 27А, 27Б, 27В, 27Г, 27Д, 28, 28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 30, 30А, 31, 31Б, 31В, 31Г, 32, 33, 34, 35А, 36, 38, 39, 39Б, 3А, 3Б, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 4

Корецька — №83, 91А, 129, 131, 135, 137А, 139А, 139Г, 139Д, 141А, 141Б, 141Г, 143А, 143В, 145А, 145Б, 147Б, 147В, 147Г, 149А, 149Б, 149В, 151Б, 153В

Корецькый пров. — №145Г

В селе Гоща электроснабжение будет прекращено с 09:00 до 17:00 и будет касаться только отдельных улиц:

Д. Галыцького — №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 77, 80

Замкова — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19

Заставя — №1, 1А, 6, 6А, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 10, 13, 14, 15, 16Б, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 51, 52, 52А, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 58А, 59, 7

Княгыни Ольгы — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16А, 18, 20, 24, 26, 41

Князя Володымыра — №1, 2, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23/А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 46А, 48

Налывайка — №2, 4, 6А, 8, 12, 72

Незалежности — №45А

Оселя — №2, 3, 3А, 3Б, 3В, 4А, 5, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20А, 20Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 47А, 49, 49В, 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 75А, 77, 79, 81, 83, 6А, 7, 7А

Ривненська — №14, 14А, 16, 16А

Станислава Ленкевыча — №10

Схидна — №2

Франка — №1, 1А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65

Червона Долына — №46

Шевченка — №1, 3, 4, 5.

