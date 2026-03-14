Конкретная дата завершения отопительного сезона в Одессе определяется уже во время самого сезона.

Завершение отопительного сезона в Одессе в 2026 году будет внедрено по тем же правилам, как и в 2025 году, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В настоящее время точная дата завершения отопительного сезона в Одессе в 2026 году еще не определена, поскольку она напрямую зависит от погодных условий. Порядок прекращения подачи тепла регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 830. Согласно документу, отопление может быть отключено в случае, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд превышает +8 °C.

Следовательно, в случае стабильного потепления соответствующие службы могут принять решение о завершении отопительного сезона. В то же время, конкретную дату определяют уже во время самого сезона, учитывая фактические температурные показатели.

Например, в 2025 году отопительный период в Одессе завершился 31 марта. Такое решение было принято в соответствии с распоряжением городского головы Геннадия Труханова № 173 от 28 марта 2025 «Об окончании отопительного периода 2024–2025 годов».

Документ предполагал, что руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся системы центрального отопления, должны обеспечить их отключение. Кроме того, коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» и другим владельцам тепловых сетей было поручено начать плановые ремонтные работы теплового хозяйства в соответствии с утвержденными графиками.

Таким образом, в прошлом году в городе выключили батареи в конце марта - 31 числа.

Одесса расположена на юге Украины, где климат традиционно более мягкий, чем в большинстве других регионов. Поэтому весной температура здесь обычно повышается быстрее, что иногда позволяет завершать отопительный сезон чуть раньше или примерно в тот же период — в конце марта.

По предварительным прогнозам синоптиков, в этом году весна может быть несколько теплее средних многолетних показателей. Поэтому существует вероятность, что подачу тепла в Одессе могут прекратить раньше или примерно в те же сроки, что и в прошлом.

Итак, жители города могут ориентироваться на то, что завершение отопления в 2026 году, вероятно, состоится в конце марта. Окончательное решение будет приниматься с учетом реальной температуры воздуха и в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров № 830 и распоряжением городских властей.

Источник: Факты.

Последние новости Украины:

