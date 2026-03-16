В Запорожье предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, однако жителей призывают внимательно следить за официальными объявлениями об условиях и датах выдачи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить в разных гуманитарных центрах города, однако информацию о начале выдачи и перечне категорий получателей необходимо уточнять заранее, сообщает Politeka.

Организаторы программ отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются время от времени. Поэтому важно отслеживать официальные сайты и страницы в социальных сетях, чтобы не упустить актуальные объявления.

В частности, гуманитарную поддержку всем слоям населения оказывает Гуманитарный штаб. Пункты работают в разных районах города с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00.

К примеру, в Александровском районе обращаться можно в КЗ «Запорожский академический областной театр кукол» СОЖ по адресу ул. Гоголя, д.60.

В Заводском районе пункт расположен по ул. Рыночная, дом. 2. В Вознесеновском районе помощь оказывают на ул. Независимой Украины, дом. 55. В Днепровском районе работает БК "Энергетиков" по адресу бул. Винтера, дом. 16.

Также гуманитарную и психологическую поддержку людям, пострадавшим от войны, тяжелобольным и одиноким пожилым людям оказывает Благотворительный фонд «Каритас».

Кроме бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, фонд обеспечивает услуги по уходу дома для престарелых и людей с инвалидностью на безвозмездной основе.

Еще одним направлением поддержки является деятельность фонда Help ЗП ЮА, оказывающего гуманитарную помощь жителям города. Организация работает с людьми с инвалидностью, многодетными и малообеспеченными семьями, а также женщинами, нуждающимися в поддержке.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому может быть предоставлена ​​эта поддержка.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: куда обращаться за гуманитарной помощью.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона Запорожье: когда жители останутся без тепла.