Подорожание проезда в Ивано-Франковской области повлекло за собой активные обсуждения среди местных жителей.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области предполагает рост стоимости билетов на пригородных и междугородных маршрутах в Калушской общине, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области обсуждали 13 февраля на совещании со старостами в Калушском городском совете.

О ситуации рассказал староста Сивко-Калушского старостинского округа и исполняющий обязанности старосты села Голынь Василий Тимчишин. По его словам, об изменении тарифов его не предупреждали, а зоны перевозок пока не установлены.

Он отметил, что после повышения стоимости людям иногда выгоднее ехать на собственном автомобиле, чем пользоваться автобусом. В качестве примера он привел маршрут от автостанции до микрорайона "Шахта", расстояние до которого составляет около 7 километров.

Стоимость билета в этом направлении выросла с 24 до 31 гривны. Именно это повышение послужило поводом для многочисленных комментариев в социальных сетях. Жители общества выражают недовольство регулярными изменениями тарифов и состоянием транспорта.

Жители обращают внимание на то, что в городе повышение происходило постепенно, в то время как на сельских маршрутах цена растет чаще.

Отдельные корреспонденты отмечают, что микрорайон "Шахта" входит в Калушскую ОТГ, поэтому ожидают аналогичной организации перевозок, как и в других районах города.

Помимо пригородных маршрутов, подорожание проезда в Ивано-Франковской области коснулось и междугороднего сообщения. Стоимость билета из Калуша в Ивано-Франковск выросла на 2 гривны и теперь составляет 95 гривен.

