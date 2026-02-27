У Львівській області організовано кілька точок, громадяни можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надають різні благодійні організації та волонтерські центри, повідомляє Politeka.

Серед таких установ - БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ", який працює з ВПО та надає їм безктоштовні продукти харчування та необхідні засоби для повсякденного життя. Контактний номер для уточнень у Львівській області: +380673414688.

Ще одна організація, Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів", надає підтримку практично усім верствам населення, включно з дітьми, пенсіонерами, жінками, малозабезпеченими та багатодітними сім’ями.

За телефонами +380965097557 або +380322767637 можна дізнатися про можливість отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Львівській області.

У Центрі Волонтерства "Корпорація добрих справ" допомогу отримують люди, які цього дійсно потребують, зокрема діти, літні люди та переселенці.

Для уточнення варто телефонувати за номерами +380502596970 або +380630718146 або звертатися через сторінку у Facebook.

Також Благодійний Фонд "Анни-Марії" надає їжу для внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених сімей, багатодітних родин та дітей.

Усі ці установи дотримуються правил видачі допомоги та працюють у межах своїх можливостей, тож громадянам важливо заздалегідь уточнювати умови отримання, телефонуючи або переглядаючи офіційні сторінки в соцмережах.

Це дозволяє уникнути черг і забезпечити, щоб продовольча підтримка дісталися для тих, хто цього потребує найбільше.

Найкращий спосіб перевірити, чи діють наразі програми з видачі продовольства - переглянути актуальну інформацію на офіційних сторінках у соцмережах вказаних організацій.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху транспорту у Львові: на різдвяні та новорічні свята діятимуть важливі зміни

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області: де отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на воду у Львові: експерт розповів, скільки потрібно платити для стабільного постачання.