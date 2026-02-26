Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі забезпечує регулярну підтримку харчуванням і соціальними сервісами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновилася на початку січня 2026 року після короткої перерви, повідомляє Politeka.

Ініціативу організував волонтерський простір «Гостинна хата» у рамках сезону «Їжа Життя».

Щодня готують гарячі обіди та напої. Видача починається о 12:30 за адресою Водопровідна, 13. Підтримку можуть отримати люди поважного віку та внутрішньо переміщені громадяни, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Команда просить мешканців повідомляти про тих, хто потребує допомоги найбільше. Такий підхід дозволяє спрямовувати ресурси адресно та оперативно реагувати на звернення.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі включає не лише харчування. У просторі надають консультації з соціальних питань, допомагають зорієнтуватися серед доступних сервісів та створюють умови для спілкування, що підтримує активність і самопочуття літніх людей.

Додатково передбачена адресна підтримка для осіб із серйозними фінансовими труднощами. Волонтери доставляють готові страви додому та забезпечують базовий супровід.

З моменту відновлення роботи здійснено 483 виїзди з гарячою їжею. Щодня допомогу отримують понад сімдесят осіб, включно з самотніми мешканцями та родинами з дітьми, що дозволяє зменшити навантаження на пункт видачі.

У центрі наголошують на необхідності завчасно уточнювати графік роботи та слідкувати за офіційними повідомленнями. Це допомагає волонтерам планувати обсяги приготування та гарантувати стабільну видачу страв.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі забезпечує регулярну підтримку харчуванням і соціальними сервісами для тих, хто найбільше цього потребує.

