27 февраля 2026 года состоятся плановые перерывы в электроснабжении, для удобства составлены графики отключения света в Волынской области.

Графики отключения света в Волынской области вводятся на 27 февраля, ограничения носят локальный характер, то есть будут действовать в отдельных населенных пунктах, пишет Politeka.net.

Об этом предупредил Рожищенский городской совет, ссылаясь на «Волиньобленерго».

27 февраля 2026 года на территории общины состоятся плановые перерывы в электроснабжении в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Энергетики предупреждают о дате и времени начала отключений, их ориентировочной продолжительности, а также перечне населенных пунктов и улиц, где временно не будет электроэнергии.

График отключений с 10:00 до 17:00:

Богушивська Марянивка – ул. Прылисна

Линівка – ул. Гайова, вул. Гранычна

Малынивка – ул. Садова, ул. Центральна

Переспа – ул. Тыха, ул. Затышна

Рожыще – ул. Героив Украины, ул. Мыколы Хвыльового, ул. Любомыра Гузара

График отключений с 10:00 до 16:00:

Рожыще улицы – Мыколы Хвыльового, Героив Украины, Шылокадзе, Любомыра Гузара, Дорошенка, Молодижна, Зализнычна, Кулиша, Свободы, Мазепы, Селянська, Шевченка

Трылисци улицы – Степова, Молодижна, Котельныкова, Славна, Промыслова

Рудня – ул. Центральна

Жителей общины просят с пониманием отнестись к временным обесточениям. Работы производятся для повышения надежности и стабильности электроснабжения в регионе.

Актуальную информацию о времени начала и завершения перерывов в режиме реального времени, с точным указанием населенных пунктов, улиц, домов и типа отключения (плановая или аварийная), можно просмотреть на официальном сайте ЧАО «Волыньоблэнерго» в разделе «Перерывы в электроснабжении». Информация обновляется каждые 30 минут.

