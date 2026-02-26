Прогноз погоды в Киеве на март сулит приятные весенние дни с постепенным потеплением.

Прогноз погоды в Киеве на март свидетельствует о нетипичном потеплении и дежурстве солнечных и дождливых дней, сообщает Politeka.

Уже в начале месяца температура поднимется выше привычных показателей ранней весны.

Первая декада (01-10 марта)

В начале месяца дневные значения будут держаться в пределах +3…+9°. Местами ожидается облачность и кратковременные дожди. Ночи еще холодные, иногда около 0°. К концу декады воздух начнет заметно прогреваться: днем ​​температура вырастет до +12…+15°, а в отдельные дни могут порадовать +18…+20°.

Вторая декада (11–20 марта)

Вторая половина месяца будет более спокойной и комфортной. Дневная температура будет держаться на уровне +11…+17°, ночные значения изредка опускаются до -4…-2°. Осадки будут сохраняться в виде кратковременных дождей или местного снега. Солнечных дней больше, чем пасмурных, что создает ощущение настоящей весны.

Третья декада (21-31 марта)

В конце марта погода в Киеве станет более стабильной. Дневная температура держится около +13...+17°, ночные показатели поднимаются до +1...+5°. Осадков почти не ожидается, небо с прояснениями, так что последние дни месяца будут сухими и пригодными для прогулок.

В целом прогноз погоды в Киеве на март обещает приятные весенние дни с постепенным потеплением, хотя отдельные ночи еще остаются холодными. Местные синоптики советуют планировать прогулки в дневные часы, когда воздух наиболее комфортен для активного отдыха.

Рекомендовано также следить за изменениями прогноза каждый день, ведь мартовская погода может меняться достаточно быстро.

Источник

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.