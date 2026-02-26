Стартовал новый этап приема заявок на денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области, однако важно знать все нюансы получения поддержки, пишет Politeka.net.
Международная гуманитарная организация NRC сосредотачивается на поддержке украинцев, наиболее пострадавших от войны и не имеющих достаточных ресурсов для самостоятельного обеспечения базовых потребностей.
Подать заявку на денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области могут только те домохозяйства, физически находящиеся на территории Украины на момент заполнения анкеты.
В число потенциальных получателей помощи входят:
- жители населенных пунктов, где продолжаются или недавно происходили активные боевые действия;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- граждане, вернувшиеся к освобожденным от оккупации общинам.
При обработке заявлений представители NRC учитывают степень уязвимости домохозяйства. Приоритет в предоставлении финансовой поддержки имеют семьи, в составе которых:
- люди с инвалидностью;
- лица с тяжелыми или хроническими заболеваниями;
- многодетные семьи;
- одинокие матери или родители;
- пожилые люди, не имеющие должной поддержки.
Следует заметить: даже если вы уже получали денежную помощь от NRC, подать заявку повторно разрешается. В то же время, преимущество может предоставляться тем заявителям, которые не получали финансовую поддержку от международных организаций в течение последних шести месяцев.
Онлайн-регистрация продлится до 12:00 25 февраля. Подать документы можно только через официальный портал. Чтобы успешно пройти регистрацию на денежную помощь, необходимо:
- Перейти по официальной ссылке на портал регистрации и открыть его в браузере (Google Chrome, Safari и т.д.). Не рекомендуется использовать встроенные браузеры мессенджеров.
- Предоставить доступ к геолокации – система должна подтвердить ваше пребывание в Украине.
- Заполнить анкету, указав информацию о членах домохозяйства (до 5 человек).
- Загрузить качественные цветные фото документы в горизонтальном формате.
В форме нужно указать:
- ФИО в соответствии с паспортом;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН) всех совершеннолетних членов семьи;
- актуальный номер телефона и электронная почта;
- банковский счет в формате IBAN (UA+27 символов).
Официальная регистрация доступна по этой ссылке . NRC никогда не запрашивает PIN-код или CVV банковской карты — будьте внимательны и не передавайте конфиденциальные данные третьим лицам.
