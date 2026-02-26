Подать заявку на денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области могут только украинцы, отвечающие критериям отбора.

Стартовал новый этап приема заявок на денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области, однако важно знать все нюансы получения поддержки, пишет Politeka.net.

Международная гуманитарная организация NRC сосредотачивается на поддержке украинцев, наиболее пострадавших от войны и не имеющих достаточных ресурсов для самостоятельного обеспечения базовых потребностей.

Подать заявку на денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области могут только те домохозяйства, физически находящиеся на территории Украины на момент заполнения анкеты.

В число потенциальных получателей помощи входят:

жители населенных пунктов, где продолжаются или недавно происходили активные боевые действия;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

граждане, вернувшиеся к освобожденным от оккупации общинам.

При обработке заявлений представители NRC учитывают степень уязвимости домохозяйства. Приоритет в предоставлении финансовой поддержки имеют семьи, в составе которых:

люди с инвалидностью;

лица с тяжелыми или хроническими заболеваниями;

многодетные семьи;

одинокие матери или родители;

пожилые люди, не имеющие должной поддержки.

Следует заметить: даже если вы уже получали денежную помощь от NRC, подать заявку повторно разрешается. В то же время, преимущество может предоставляться тем заявителям, которые не получали финансовую поддержку от международных организаций в течение последних шести месяцев.

Онлайн-регистрация продлится до 12:00 25 февраля. Подать документы можно только через официальный портал. Чтобы успешно пройти регистрацию на денежную помощь, необходимо:

Перейти по официальной ссылке на портал регистрации и открыть его в браузере (Google Chrome, Safari и т.д.). Не рекомендуется использовать встроенные браузеры мессенджеров.

Предоставить доступ к геолокации – система должна подтвердить ваше пребывание в Украине.

Заполнить анкету, указав информацию о членах домохозяйства (до 5 человек).

Загрузить качественные цветные фото документы в горизонтальном формате.

В форме нужно указать:

ФИО в соответствии с паспортом;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН) всех совершеннолетних членов семьи;

актуальный номер телефона и электронная почта;

банковский счет в формате IBAN (UA+27 символов).

Официальная регистрация доступна по этой ссылке . NRC никогда не запрашивает PIN-код или CVV банковской карты — будьте внимательны и не передавайте конфиденциальные данные третьим лицам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Одесской области: часть украинцев получит повышение на 20%, кому повезет.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Одессе: каких проблем следует ожидать украинцам.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: где и как можно получить горячую еду.