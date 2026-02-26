Графики отключения света в Полтавской области на 27 февраля предопределены выполнением важных работ.

Графики отключения света вводятся из-за дополнительных работ, которые продлятся в Полтавской области на 27 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

Графики отключения света в Полтавской области на 27 февраля предопределены выполнением необходимых ремонтных и профилактических мероприятий.

С 9 до 15 часов в пределах Чернухинского территориального общества будут действовать графики отключения света. Они будут продолжаться по следующим адресам:

с.Галяве улицы:

Горянська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28),

Кутова (б. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17),

Лисна (б. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16),

пров.Польовый (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11),

пров.Садовый (б. 1, 2, 3),

Степна (б. 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 88),

Центральна (б. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 53, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 89, 91, 93, 95, 97, 99).

с.Кизливка улицы:

пров.Батальон (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 13, 23, 23а, 24, 25, 31),

Лисна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 57а, 58, 60, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 84, 85, 87, 90, 90а, 93),

пров.Лисный (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 55),

Центральна (б. 78, 82, 84, 84а),

пров.Шкильный (б. 80)

с. Лыпове:

ул.Центральна (б. 1, 2ДАЧА, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 40)

В рамках Новосанжарского поселкового территориального общества также будут проводить профилактические работы. Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей с 10 до 16 часов света не будет в следующих населенных пунктах:

с.Бечеве:

ул.И.Франко (б. 7, 8, 13)

с.Велыкый Кобелячок улицы:

Лымаривська (б. 1, 3, 5, 9, 11, 11а, 15, 30),

Молодижна (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41А, 42, 45, 47, 49, 53, 55, 57),

Набережна (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 22),

Незалежности (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14),

пров.Сильськый (б. 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7а, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29),

Шевченка (б. 1, 1а, 1б, 1в, 1Г, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 22а, 22б, 23, 23А, 24, 24Б, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32Б, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 54а, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 67а, 67б, 68, 81, 89, 91, 95, 97, 102, 103, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 119, 120, 120а, 121, 123, 125, 137, 139, 141, 151, 165, 167, 187, 187А, 189, 199, 209, 211, 213),

Шкильна (б. 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 11)

Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области.

