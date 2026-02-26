Подорожание продуктов в Киевской области стало ощутимым для жителей региона, сообщает Politeka.

Средние цены на основные товары выросли за последний месяц, оказывая влияние на семейные бюджеты.

Гречка, популярная крупа для повседневного питания, в среднем подорожала до 50,10 грн за килограмм. Самые дешевые предложения в Auchan составляют 42,90 грн, в то время как в Megamarket цена достигает 61,70 грн. За январь 2026 среднее значение колебалось около 47,48 грн.

Сыр жесткий «Звени Гора» голландский 45% подорожал до 602,15 грн за килограмм. В разных супермаркетах цены разные: Metro предлагает 566,80 грн, Megamarket – 637,50 грн. По сравнению с январем средняя цена выросла более чем на 60 грн, что повлияло на планирование покупок.

Свинина ошейок тоже показала небольшое повышение. Средняя цена – 317,32 грн. за килограмм. Самый дешевый товар у Metro стоит 294,02 грн, у Megamarket – 328,27 грн. За месяц среднее значение повысилось примерно на 3,71 грн, что отражает тенденцию к стабильному росту цен на мясо.

Специалисты отмечают, что удорожание продуктов в Киевской области связано с сезонными факторами, колебанием поставок и изменениями стоимости логистики. Потребителям советуют сравнивать цены в разных магазинах и обращать внимание на акционные предложения, чтобы снизить влияние повышения цен на семейный бюджет.

Также стоит заметить, что жители региона могут отслеживать актуальные значения из-за индекса потребительских цен и онлайн-платформ супермаркетов. Это позволяет планировать закупки и избегать непредвиденных расходов.

