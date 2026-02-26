Просим заранее учесть графики отключения света в Ровенской области на 27 февраля.

Графики отключения света продлятся в части населенных пунктов в Ровенской области, которые продлятся 27 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Ровнооблэнерго».

Энергетики обнародовали подробный перечень населенных пунктов и улиц Ровенской области, где 27 февраля вводятся плановые отключения электроэнергии. Выключение связано с техническим обслуживанием сетей, модернизацией оборудования и другими плановыми работами для повышения надежности электроснабжения.

С 9 до 17 часов электроснабжение будет временно отсутствовать на ряде улиц населенного пункта Велыкый Жытын. Графики охватят следующие улицы:

Березова 28

Брыгадна 3, 7

Грунтова 28, 4

Зелена 1, 100А, 104, 105, 107, 108, 109, 10Б, 110, 112, 114, 116, 11а, б, в, 138, 154, 15б, 16, 17, 18, 1а, 2, 21, 23, 25, 26, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 4, 40, 42, 45, 47, 48, 48А, 5, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 60А, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 8, 80, 82, 86, 87, 88, 91, 95, 98

Л. Украинкы 4, 6

Набережна 12

Олексия Ненаткевыча 10

Покровська 17, 19

Садова 1, 6, 8

Садовый 1, 2, 5, 8Б, 8б

Шевченка 1, 10, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28б, 29а, 3, 30В, 31, 32, 33, 37, 39, 39-А, 4, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 6, 60, 61, 62, 7, 80, 8а, 9, 9Л

С 9 до 17 часов обесточивание домов состоится в населенном пункте Малый Жытын по указанным адресам:

Берегова 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 2А, 30, 32, 32A, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 8, 82

Вышнева 11, 19, 23, 25

Княгыни Ольгы 1, 1А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17А, 17Б, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46А, 47, 48, 48А, 5, 50, 51, 51-А, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 76, 79, 8, 80

Польова 1, 11, 11-А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 29Б, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49А, 5, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 79, 9

Прыходька 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 29, 2А, 3, 31, 35, 37, 39, 4, 41, 41Б, 43, 43А, 45, 6, 7, 7А, 8, 9

С 9 до 17 часов в городе Березне будут продолжаться плановые отключения электроэнергии на отдельных улицах:

И. Мазепы 16, 16А, 6, 8

Ивана Мазепы пров. 4А

Андриивська 29, 31, 31А, 31А, 32, 32А, 32а, 33, 35, 36, 37, 37/2, 38, 39, 39А, 66Б

В. Чорновола 2

Дорошенка 1, 13, 13А, 15, 2, 3, 4, 5, 5, 5А, 6, 8

Остапа Вышни 1, 10, 11А, 12, 14, 1А, 2, 3, 4, 5А, 6, 6А

В населенном пункте Бронныкы электроснабжения будут ограничены с 9 до 17 часов только на определенных улицах:

Б.Хмельныцького 11, 13, 15, 7, 9, 9А

Тыха 10, 12, 14, 15, 4, 6, 8, 9

Шевченка 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 7, 7А, 8

«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какое решение принято по новым ценам

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: как изменились суммы в платежках.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Ровно: какие именно изменения вводятся.