В Полтавской области с января 2026 изменили размер минимальной пенсии, что повлияло на доплаты для пенсионеров.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области повысили из-за автоматического перерасчета за сверхурочный страховой стаж, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте Пенсионного фонда Украины, это касается тех, чей страховой стаж превышает норматив, установленный законом.

Надбавки получают женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет, включая лиц, имеющих льготный стаж по Списку №1.

За каждый дополнительный год стажа пенсионеру начисляется 1% минимальной пенсии, что в 2026 году составляет 25,95 гривны.

На практике это означает, что женщина со страховым стажем 40 лет получает ежемесячно 259,50 грн доплаты в Киевской области вместо 236,10 грн в 2025 году, а мужчина с таким же стажем – 128,75 грн вместо 118,05 грн.

Таким образом, ежемесячная надбавка выросла на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин. Следует знать, что доплаты для пенсионеров в Полтавской области начисляются автоматически.

Украинцам не нужно подавать заявления или обращаться в учреждения. Если страховой стаж существенно превосходит норматив, надбавка растет пропорционально количеству дополнительных лет.

После завершения трудовой деятельности перерасчет пенсии производится с учетом актуального прожиточного минимума, что позволяет учесть все изменения социальных стандартов.

В 2026 году также повышены базовые социальные показатели и запланирована ежегодная индексация пенсий, которая частично компенсирует влияние инфляции и рост потребительских цен.

В результате часть пожилых людей в регионе уже получили повышенные выплаты, а для других новый размер надбавки может применяться после индексации в марте.

