Графики отключения света в Сумах на 11 марта будут производиться в пределах города для обслуживания электросетей.

В Сумах 11 марта запланированы графики отключения света, связанные с проведением технических и профилактических работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

О запланированных работах проинформировали в пресс-службе «Сумиобленерго».

Отмечается, что отключения будут осуществляться в пределах города для обслуживания электросетей и выполнения необходимых профилактических мероприятий. Электроснабжение будут временно прекращаться в установленные часы в соответствии с утвержденным графиком отключения света в Сумах на 11 марта.

С 8 до 16 часов не будет электричества в десятках домах в городе Сумы, которые находятся на следующих улицах:

Травнева — 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 25

Бетховена — 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23

Мыколы Михновського — 1, 2, 2А, 3, 3/3, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Новый — 3, 7, 10

Тыхориченськый — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А

Тыхориченська — 29, 29/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Шырока — 2, 4, 6, 13, 15, 15А

Украинськои Народнои Республикы — 1, 1/4, 3, 4, 4/1, 5, 7

Мыхайливська — 13Б, 14, 14/1, 15, 16, 17, 17/2, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Харкивська — 12, 30, 30/1, 30/2, 32, 34, 58/1

Холодноярськои брыгады — 7, 23, 24, 25, 25А

Васыля Стуса — 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79

Проризный — 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12

Сонячна — 1, 1А, 2, 2В, 2Г, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Перекопська — 5А, 7, 7/1, 9, 11, 11/4, 13, 14, 14/1

Дунайськый — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 19/1, 21, 23, 25, 501Z

Польова — 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Перемогы — 24

Петропавливська — 65

Малынова — 1

Мыколы Васыленка — 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 16

Ганнивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Слюсаривськый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9/1, 10, 11, 13

Генерала Чупрынкы — 2, 4, 8

Сергия Табалы (Севера) — 72, 74, 76

2-га Харкивська — 12.

