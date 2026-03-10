Доплаты для пенсионеров в Полтавской области в 2026 году выросли из-за повышения прожиточного минимума для неработающих граждан.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области начали начисляться в соответствии с изменениями, внесенными законом "О Госбюджете-2026", сообщает Politeka.

Размер надбавки для пожилых людей, которым необходима посторонняя помощь, поднялся до 1038 грн. В прошлом году он составил 944,4 грн.

С новыми показателями прожиточного минимума в 2595 грн. поддержка граждан выросла на 93,6 грн., что помогает покрыть расходы на повседневную жизнь и уход.

Право на получение доплаты в Полтавской области имеют пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, нуждающиеся в регулярном уходе за медицинскими рекомендациями и не имеющие трудоспособных родственников, которые могли бы обеспечивать их потребности.

Прибавка также не предоставляется тем, кто получает пенсию по инвалидности или другие виды выплат. Доплаты пенсионерам в Полтавской области требуют прохождения врачебно-консультативной комиссии, которая подтверждает необходимость ухода и оценивает состояние здоровья гражданина.

Для получения ежемесячной выплаты необходимо обратиться в медицинское учреждение, получить заключение ЛКК и подать заявление в органы Пенсионного фонда с пакетом документов.

Требуются паспорт гражданина, идентификационный код, медицинское заключение о необходимости ухода и документы, подтверждающие отсутствие других выплат по инвалидности. После проверки Пенсионный фонд назначает соответствующую сумму.

Специалисты советуют пенсионерам готовить заранее документы и уточнять график работы ЛКК, чтобы ускорить процесс оформления надбавки. Это особенно важно для людей, которые проживают самостоятельно и не могут получить помощь родственникам.

