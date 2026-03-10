Ограничения движения транспорта в Черновцах относятся как к частным автомобилям, так и к общественному транспорту.

Ограничение движения транспорта в Черновцах вводится на нескольких улицах из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает МА АСС со ссылкой на городской совет.

Сегодня, 9 марта, на улице Старожучковский шлях (на перекрестке с улицей Житомирской) частично ограничат проезд в связи с аварийно-ремонтными работами.

На улице Юлиуса Фучика на перекрестке с Лукьяна Кобылицы начнется капитальный ремонт дорожного покрытия. Здесь ограничение движения продлится с 12 по 26 марта включительно.

Полное перекрытие запланировано на улице Рошинской у дома №1. Там будут строить водопроводную камеру на существующей сети. Работы продлятся с 20 марта по 20 июня.

Жителей и водителей призывают учитывать изменения движения при планировании поездок. Ограничения движения транспорта в Черновцах относятся как к частным автомобилям, так и к общественному транспорту, поэтому следует заранее искать альтернативные маршруты.

Кроме того, в городе сообщали о еще одном ограничении.

Частичное перекрытие участка продлится до 1 июня 2026 года. Жителей и водителей призывают учитывать эти изменения при планировании ежедневных поездок, поскольку на участке возможны пробки.

В то же время, на улице М. Драгоманова в Черновцах движение будет полностью запрещено в течение трех месяцев. Работы начались 28 февраля и продлятся до 1 мая 2026 года, сообщает распоряжение городского головы.

Подрядная организация будет устанавливать водопроводную камеру в существующей сети в рамках комплексного ремонта инженерных коммуникаций. После завершения основных работ дорожное покрытие и тротуары возобновят до 5 мая. Для водителей это означает полную невозможность проезда по этому участку на протяжении всего срока ремонтов.

